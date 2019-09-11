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Проведение Дня Независимости обошлось в 549,6 тысяч гривен

Его финансировал Минкульт и КГГА.

Проведение Дня Независимости обошлось в 549,6 тысяч гривен
Фото: president.gov.ua

Проведение Дня Независимости обошлось государству в около 549,6 тысяч гривен. Об этом сообщает издание «Украинская правда», которое направило соответствующие информационные запросы в Минкульт, КГГА, ОПУ и Министерство финансов.

Отмечается, что Минкультуры заплатило за мероприятия ко Дню Независимости 259,6 тысяч гривен. Деньги выделялись на пианистов, Национальный симфонический оркестр и национальный хор им. Веревки.

Фото: УП

КГГА выделили 290 тысяч гривен. Средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому и мероприятия возле администрации.

Издание сообщает, что в прошлом году ко Дню Независимости Минкульт выделял 100 тысяч гривен на мероприятия в Софийском соборе и 74,4 тыс. на мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни.

КГГА в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

Офис президента Владимира Зеленского ответил журналистам, что за участие в мероприятиях клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из государственного бюджета не платили. В то же время, ни одно из ведомств не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

В смете Минкульта так же не указано распространяется этот бюджет на ходу при участии президента и участие артисток Тины Кароль и Алины Паш.

Фото: УП

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Напомним, 9 июля Владимир Зеленский сообщил, что вместо традиционного парада ко Дню Независимости в Киеве, он выделит 300 млн гривен на премии военнослужащим. Вместо варада провели Шествие достоинства. Отдельно прошел Марш защитников Украины, на который пришло больше людей, чем на государственные мероприятия.

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