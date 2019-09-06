ЦИК запросила из бюджета 467 млн гривен на возмещение партийной предвыборной агитации

Комиссия также подготовила запросы в бюджет-2020 для местных выборов.

Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на возмещение партиям финансирования предвыборной агитации в сумме более 467 млн грн. Соответствующее заявление опубликовано на странице ЦИК в Фейсбуке.

Эта сумма будет включена в бюджетный запрос к проекту госбюджета на 2020 год.

Кроме того, ЦИК утвердила утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

На проведение местных выборов ЦИК запросила в 2020 году 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн. Отмечается, что утвержден также объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. Грн.

Напомним, по данным Центризбиркома, расходы на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 21 июля превысили 406,8 млн гривен.