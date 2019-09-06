Экс-нардепу из партии Ляшко сообщили о подозрении в ложном декларировании

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему депутату Верховноу Рады Сергею Скуратовскому.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ему вменяют декларирование заведомо недостоверных ведомостей (ст.366-1 Уголовного кодекса).

Бывший депутат подозревается в сокрытии корпоративных прав жены на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, а также пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.

Напомним, что это уже второе подозрение Скуратовскому, который на выборах 21 июля баллотировался по списку Радикальной партии, не прошедшей 5%-ный избирательный барьер, и не попал в Верховную Раду.

Накануне ему сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета Плахтянки (Киевская область).