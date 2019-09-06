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Антикоррупционный суд в первый день работы получил 14 ходатайств от НАБУ и САП

Все они были автоматически распределены между судьями.

Антикоррупционный суд в первый день работы получил 14 ходатайств от НАБУ и САП
Фото: Facenews.ua

Высший антикоррупционный суд получил 14 ходатайств Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в первый день работы.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают "Українськi Новини".

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступило 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу. Все коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС . Также суд будет рассматривать ходатайства НАБУ и САП.

В первый день был утвержден и направлен первый обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Андрея Рачкова, - ред.).

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