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В "Слуге народа" рассказали о заседании фракции при участии Зеленского

Встреча прошла в формате "без телефонов".

В "Слуге народа" рассказали о заседании фракции при участии Зеленского
Фото: Макс Левин

Фракция "Слуга народа" 5 сентября провела на заседание при участии президента Владимира Зеленского, руководства парламента, членов Кабинета министров Украины и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом рассказал журналистам член фракции "Слуга народа" Сергей Швец.

"Сегодня здесь фактически все члены парламентской фракции "Слуга народа", президент приехал, приехал премьер-министр, генеральный прокурор, также, конечно, был спикер, заместитель спикера господин Стефанчук и руководитель офиса (президента - ред.) господин Богдан", - цитирует Швеца Интерфакс-Украина.

Он добавил, что на встрече присутствует министр финансов Оксана Маркарова.

По словам народного депутата, участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

Швец рассказал, что на встрече идут "горячие дискуссии" с тем, чтобы придти к консенсусу по "болезненным вопросам", однако он ушел от ответа о том, какие это вопросы.

Вместе с тем он сообщил, что на фракции, в частности, обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту Украины.

Отвечая на вопрос, о чем больше всего нардепы спрашивают главу государства, Швец сказал: "Прежде всего, о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции".

В настоящее время заседание фракции закончилось.

Напомним, во фракции "Слуги народа" ранее назначили нескольких депутатов, которым можно общаться со СМИ.

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