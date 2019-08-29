В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ

В президентской партии "Слуга народа" разработали специальную стратегию общения с журналистами.

Об этом изданию theБабель рассказал один из руководителей фракции. Источники LB.ua эту информацию подтверждают.

По его словам, выбрали трех спикеров, которые могут говорить, что посчитают нужным. "Это Дима Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия", - рассказал собеседник. Кроме того, по его словам, была создана группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, - это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", - пояснил источник.

Он добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

"Для них это общение началось в Трускавце с «экзаменов о статьях Конституции» и вопросами о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", - отметил собеседник.

Никита Потураев подтвердил LB.ua, что входит в группу, которая консультирует депутатов по общению со СМИ. Но, по его словам, обещаться депутатам с журналистами никто не запрещал.

Один из руководителей фракции тоже подтвердил LB.ua информацию про группы "говорящих" во фракции и что он один из тех, кто контролирует все, что говорят их нардепы.

На репетиции первого заседания новой Рады, 28 августа, депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. К примеру, на вопрос "с кем создаст коалицию «Слуга народа»" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых: "мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата. Народ возложил на нас ответственность за результат", "мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "если какие-то депутаты присоединятся к голосованиям за наши законопроекты - мы будем это приветствовать".

Депутатам рекомендуют выучить точное название своего комитета и подготовить краткое пояснение, почему именно в этом комитете они решили работать. Среди вариантов ответов предлагаются: "потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема", "потому что я занимался этим раньше", "потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

На вопросы о кадровых назначениях в Кабмине предлагается отвечать: "все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". К слову, этот ответ сегодня повторяли журналистам многие депутаты, и в таком же ключе отвечал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

О зарплате депутатам посоветовали говорить так: "это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании", "во время каденции не должен думать о том, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют выделять следующее: "я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы сюда идем не деньги зарабатывать, а менять Украину".

На вопрос о помощниках советуют говорить, что "люди готовы работать за небольшие деньги" (средняя зарплата помощника 19 тыс. гривен), а также вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

В разговоре о первостепенных задачах рекомендуется акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуется говорить так: "мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".

Напомним, ранее медиа-сообщество предостерегло команду Зеленского от намеренных провокаций против СМИ. При этом, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента "не нужны журналисты для общения с обществом".

Отметим, что депутат из "Слуги народа", основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий в первый же день работы Рады попался на обсуждении снять с публикации неприятную новость о нем. Это произошло после того как "Цензор.НЕТ" опубликовал его переписку с Игорем Никоновым о кандидатах на пост главы Минздрава, снятую фотографом.