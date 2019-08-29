Тепер без духовності: хто потрапив до гуманітарного комітету ВР

LB.ua швидко розбирає, хто увійшов до нового “культурного” комітету в парламенті.

Не секрет, що в новій Раді не буде комітету з питань культури і духовності. Так само, як в новому уряді не буде міністерства культури. Натомість – комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики та міністерство гуманітарної політики, яке опікуватиметься культурою, молоддю та спортом і інформаційною політикою .

Фото: Lb.ua

Згідно з постановою, у віданні нового комітету:

культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна справа, народні художні промисли);

культурно-мистецька діяльність (професійні творчі спілки, театри, музика, школи естетичного виховання, арт-ринок, дизайн, галереї, організація виставок, концертів, фестивалів тощо);

медійна індустрія (телебачення, ОТТ та IPTV, платформи з розповсюдження інформації, радіо), національна кіноіндустрія;

аудіовізуальний ринок;

рекламна діяльність;

охорона історико-культурної спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей);

друковані, електронні засоби масової інформації, у тому числі соціальні медіа, мережа Інтернет;

туризм та туристична діяльність;

курорти та рекреаційна діяльність;

державна політика у сфері свободи совісті та релігійних організацій;

державна політика у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні;

засади благодійної діяльності, у тому числі меценатської;

державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки (крім питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);

висвітлення діяльності Верховної Ради України;

державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин;

державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, забезпечення надання державної допомоги сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей, оздоровлення та відпочинку дітей;

демографічна політика.

Фото: telekritika.ua Олександр Ткаченко

На чолі – Олександр Ткаченко (“Слуга народу”), колишній гендиректор “1+1”, людина, яка була одним із ідейних натхненників об’єднання міністерств. В міністерство Ткаченко не йде (є ймовірність, що він, врешті-решт, балотуватиметься в мери столиці), його очолить Володимир Бородянський, колишній голова правління “СТБ”, а нині – позаштатний радник президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань.

Загалом депутатів з фракції “Слуги народу” в цьому комітеті – десять з 17.

Перша заступниця голови комітету – позафракційна депутатка-мажоритарниця Ірина Констанкевич, обрана на 23 окрузі на Волині. В минулому скликанні Ради Ірина також була – була головою підкомітету з питань позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та освіти дорослих комітету з питань науки і освіти.

Фото: facebook/Віктор Чухрай Ірина Констанкевич

Інші заступники – з фракції “Слуга народу”: Євгенія Кравчук, керівниця прес-офісу партії; Дмитро Нальотов, приватний підприємець в сфері туризму з Полтави; Микита Потураєв, радник Зеленського з політичних питань.

Секретар комітету – Олександр Абдуллін (“Батьківщина”), депутат вже всьоме. Починав кар’єру в партії “Демократичний союз”, а в 2005-му вступив до “Батьківщини”. У співавторстві з Петром Воробеєм видав два романи.

Фото: LIGA.net Олександр Абдуллін

Інші члени комітету:

Андрій Боблях (“Слуга народу”) – шоумен, займався організацією свят. Обраний у 145 окрузі.

Єлизавета Богуцька (“Слуга народу”) – блогерка та дизайнерка з Криму, активістка, яка змушена була покинути півострів після обшуків і допитів. В 2018 році збила насмерть людину, яка переходила дорогу на червоне світло світлофора.

Олександр Кабанов (“Слуга народу”) – сценарист студії “Квартал 95”, психотерапевт за освітою.

Олександр Качний (“Опозиційна платформа – За життя”) – голова Київської обласної ради з 2010 по 2014 роки. Як пише Чесно, у 2015 році Качний був обраний депутатом Київської обласної ради першим кандидатом від “Опозиційного Блоку” як член парті. Входить до однойменної фракції, до кінця 2018 року був її головою. Також був головою Київської обласної організації “Опозиційного Блоку”.

Микола Княжицький (“Європейська солідарність”) – голова парламентського комітету з питань культури і духовності в Раді 8-го скликання, колишній журналіст.

Ренат Кузьмін (“Опозиційна платформа – За життя”) – перший заступник генерального прокурора Віктора Пшонки (2010-2013).

Гео Лерос (“Слуга народу”) – позаштатний радник президента, а також міністра інформаційної політики Юрія Стеця та мера Києва – з культурних питань. Автор проекту зі створення низки муралів в столиці.

Фото: Міністерство інформаційної політики України Гео Лерос

Юрій Павленко (“Опозиційна платформа – За життя”) – при Януковичі – уповноважений з питань прав дитини; при Ющенку – міністр у справах сім’ї, молоді та спорту.

Тетяна Рябуха (“Слуга народу”) – вчителька початкових класів.

Павло Сушко (“Слуга народу”) – кінопродюсер, зокрема фільму DZIDZIO Контрабас. Член Української кіноакадемії.

Софія Федина (“Європейська солідарність”) – співачка (випустила кілька альбомів лемківських пісень) і телеведуча.

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Жодного депутату з фракції “Голос”, на яку покладало надію українське культурне середовище, в єдиному комітеті, яке опікуватиметься питаннями культури, немає.