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Во Львове состоится театральный фестиваль "Кот Гаватовича"

В этом году организаторы фестиваля предлагают поговорить участникам о сознательном театре.

Во Львове состоится театральный фестиваль "Кот Гаватовича"

С 6 по 8 сентября во Львове на территории Стрийского парка и в бывшем ангаре трамвайного депо пройдет четвертый театральный фестиваль "Кот Гаватовича".

Организаторы сообщают, что на сцены фестиваля в этом году выйдут известные актрисы театра и кино Ирма Витовская-Ванца и Римма Зюбина. Кроме того в Украину приедет японский танцовщик Такетеру Кудо - актер и последователь театра Буто, который представит пластический спектакль "Конфетный взрыв".

Открытие фестиваля состоится совместно с театром им. Леси Украинки и выступлением группы "Oy sound system". Среди участников также Молодой театр, львовский театр Леся Курбаса, харьковский театр абсурда "Воробушек" и т.д.

В этом году организаторы фестиваля предлагают поговорить участникам о сознательном театре, а на афише – отсылка к разрушенной мозаике, которая была на магазине "Океан".

"Во времена вызовов и накопления информации становится вопрос о роли театра сегодня. Слова нового тысячелетия, которыми говорит театр. Сцена, которая ретранслирует и производит изменения, театр, который ищет новые смыслы, чтобы их осуществить. Театр, который не молчит классиками", - комментирует программу гендиректорка фестиваля Ева Якубовская.

В парке культуры во время фестиваля будет постоянно действовать читательская лаундж зона, созданная совместно с Издательством Старого Льва.

Фестиваль назван в честь Якуба Гаватовича – театрального деятеля XVII века, который впервые поставил спектакль в публичном пространстве на Западной Украине.

Напомним, в прошлом году фестиваль проходил на той же локации, с 7 по 9 сентября. 

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