Исполнительница Alyona Alyona номинирована на международную премию Anchor

Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona номинирована на немецкую международную премию Anchor, указано на сайте премии.

На сайте Anchor также отмечается, что реперка популяризирует государственный язык, поскольку поет исключительно на украинском. Кроме того, артистка не хочет показывать гламур и демонстрирует образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте. Представители музыкальной премии назвали ее "украинской королевой улицы".

"Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним Alyona Alyona, читает рэп на родном языке – украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. аyona аlyona уже является образцом в Украине. Ее видеоролики, в которых она с гордостью танцует, как королева улицы, перед жилыми массивами родного города Барышевка, привлекли внимание миллионов зрителей", – сказано на сайте Anchor

Организаторы премии напомнили, что Савраненко работала кассиршей в супермаркете, продавщицей косметики и воспитательницей в детском саду в Барышевке под Киевом.

"Сейчас она посылает свой месседж - информативный и часто юмористический - не как воспитательница, а как сильный рэп-исполнитель", - отмечается в Anchor.

Музыкальная премия Anchor основана в 2016 году. Она состоится в сентябре в Гамбурге.

Напомним, в мае этого года Alyona Alyona заняла второе место в рейтинге самых интересных исполнителей Европы по версии The New York Times. Издание тоже отмечало, что исполнительница читает реп только на украинском языке, несмотря на то, что в Украине очень популярен реп на русском.