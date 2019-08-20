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Полторак пообещал премии военнослужащим ВСУ ко Дню Независимости

Премии будут варьироваться от одной до двух тысяч гривен.

Полторак пообещал премии военнослужащим ВСУ ко Дню Независимости
Фото: Степан Полторак\ФБ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ в честь 28 годовщины Независимости Украины. Об этом министр сообщил у себя на фейсбуке.

Премии будут варьироваться от одной до двух тысяч гривен.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тыс. гривен", - написал Полторак.

Напомним, киевляне-льготники тоже получат денежную поддержку в честь Независимости Украины. Материальная помощь будет размером от 280 грн до 500 грн. Ее получат 336 430 жителей Киева.

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