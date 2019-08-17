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На День Независимости Офис президента привезет "бюджетников" из регионов в Киев за государственный счет

В ОП утверждают, что их участие в мероприятиях является добровольным.

На День Независимости Офис президента привезет "бюджетников" из регионов в Киев за государственный счет
Фото: Макс Требухов

Офис президента разослал в областные государственные администрации письмо с просьбой прислать в Киев 24 августа представителей на празднование Дня Независимости.

Копию письма опубликовало Еспресо.TV. В нем, в частности, указано, что поездка людей из регионов будет финансироваться из городских и областных бюджетов.

Так, ОП требует "обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и участие представителей областей и города Киева в мероприятии". В другом пункте рекомендуется выбирать работников медицинской сферы или образования и представителей общественности.

Также из документа следует, что людей из регионов свезут в столицу еще 22-23 августа на генеральную репетицию. Таким образом, государство оплатит их пребывание в Киеве в течение трех дней, с 22 по 24 августа.

Фото: espreso.tv

После того, как данная информация была обнародована в СМИ, в Офисе президента разъяснили, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. А информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности.

"Соответствующее распоряжение Офиса Президента по формированию делегаций в регионах имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам. Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительную часть приглашенных будет отмечено наградами. В то же время местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева", - пояснили в ОП.

Там напомнили, что в 2019 году в Украине дают начало новой традиции празднования Дня Независимости: "в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее".

Как сообщалось, на День независимости в Киеве Марш защитников Украины пройдет отдельно от государственных мероприятий.

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