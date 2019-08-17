"Крымский диверсант" Присич вышел на свободу и вернулся в Украину

Бывший политзаключенный чувствует себя нормально, но нуждается в лечении и реабилитации.

Житель Харьковской области Владимир Присич, которого в августе 2016 года задержали в Крыму по делу "украинских диверсантов", вышел на свободу и вернулся домой.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников украинца.

"Владимир уже находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации", – говорится в сообщении.

Присич, дальнобойщик харьковской фирмы, которая поставляла изделия в Крым, был задержан оккупационными властями полуострова в августе 2016 года. В то же время были задержаны Евгений Панов, Андрей Захтей и Редван Сулейманов. Панова приговорили к 8 годам, Захтея - к 6,5, Сулейманов уже на свободе.

Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против России. В программе телеканала "Россия-1" мужчина рассказал, что был завербован украинской разведкой в январе 2016 года, ездил по Крыму и собирал данные о находящейся там российской военной технике. Позже он отказался от этих показаний.

8 мая 2017 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил украинца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России). По версии правозащитников, наркотики были подброшены украинцу в автомобиль, в то время, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.

Украинец отбывал наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.

Напомним, в начале августа из Крыма вернулся еще один полизаключенный, житель Харькова Александр Стешенко.