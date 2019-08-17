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Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе

"Отвечать будут не только виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный".

Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшей гостиницы в Одессе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать одесского бизнесмена Вадима Черного, которому принадлежит сгоревшая гостиница "Токио Стар".

Об этом говорится в фейсбуке президента.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - заявил Зеленский.

В гостинице "Токио Стар" ночью 17 августа погибли восемь человек, 10 человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

"И это не из-за войны и обстрелов. А через преступную халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец", - заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарил одессита, который ночью приютил эвакуированных постояльцев отеля.

Напомним, что сгоревшая гостиница расположена в бывшем здании электродепо. Многие номера в ней представляют по сути шкафы с уборной и не имеют окон.

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