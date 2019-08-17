Фото: od.dsns.gov.ua

Ночью 17 августа в Одессе сгорела дешевая гостиница "Токио Стар", расположенная на Водопроводной улице, 1а.

Спасатели тушили огонь почти три часа, говорится на сайте ГосЧС.

Первые спасательные подразделения приехали на место пожара в 01:39. К этому моменту огонь охватил уже около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров.

Во время пожара в здании находились около 200 человек. Большинству из них удалось покинуть гостиницу, но без жертв не обошлось. Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще минимум десять человек были госпитализированы.

Огонь потушили только под утро в 04:32 усилиями 65 пожарных.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

По факту пожара начато производство согласно ч.2 ст.270 Уголовного кодекса - нарушение правил пожарной безопасности.

На сайте полиции говорится, что до решения вопроса о дальнейшем пребывании людей рядом со сгоревшим отелем созданы временные пункты из автобусов, выделенные главным управлением Национальной полиции и горсоветом. Там пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

Фото: od.npu.gov.ua