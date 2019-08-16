Одесский облсовет не рассмотрел вопрос о досрочном увольнении Ройтбурда из-за потасовки

Одесский областной совет снова внес на повестку дня сессии 16 августа вопрос о досрочном разорвании контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Однако этот вопрос так и не был рассмотрен, поскольку была попытка сорвать заседание из-за вероятного объединения депутатов фракции «Солидарность» с оппозиционным блоком «За жизнь» и «Возрождением».

О сегодняшней повестке дня и объединении фракций вчера сообщил на фейсбуке депутат Одесского облсовета от «Солидарности», вице-губернатор Одесской области Виталий Савичинский. Он и попытался сорвать сегодняшнее заседание.

«К сожалению, есть информация, и об этой информации знает каждый из вас, что есть факт сегодняшнего сговора и попытка полностью разрушить демократическую коалицию, которую мы так долго и так тщательно хранили», - заявил Савичинский о факте объединения партий.

«В том числе я хочу обратиться к депутатам от политической партии "Солидарность" - вы пришли к власти на волне революции достоинства. За то, чтобы вы пришли к власти, умирали наши соотечественники на Майдане. И мне обидно и противно, слышать о том, что вы сегодня готовы идти на любые союзы ради того, чтобы сохранить свои должности и места. Ради того, чтобы сохранить «договорнячки» и сохранить кресло председателя Одесского облсовета», - подчеркнул вице-губернатор.

Савичинский убежден, что полит партия «Солидарность» и те ценности, которые она пропагандировала, ни в коем случае не позволяют объединяться с оппозиционным блоком «За жизнь».

«Сейчас мы поймем, кто действительно является проукраинскими силами и кто действительно поддерживает те позиции, с которым их избрал народ…Мы, депутаты Одесского областного совета не позволим и не дадим продолжать эту сессию. Я прошу всех, кто проявляет солидарность с моей позицией, выйти на трибуну и блокировать эту сессию. Я считаю, что дальше это заседание продолжаться просто не может», - заявил Савичинский.

После этого депутаты вышли за трибуны, попытались помешать спикеру Анатолию Урбанскому и отобрали у него микрофон, устроив небольшую потасовку.

Напомним, 9 июня 2019 года Одесский облсовет уже рассматривал на повестке дня увольнение Александра Ройтбурда. Тогда для снятия его с должности не хватило одного голоса.

Александр Ройтбурд работает директором ОХМ с марта 2018 года.