Определены 10 финалистов отбора на детское Евровидение-2019

Представители оргкомитета национального отбора на детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов, которые будут бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе.
В финал прошли:
- Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий)
- София Иванько - "Коли здається" (г. Киев)
- Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков)
- Александр Балабанов - Power in You (г. Киев)
- Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.)
- Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск)
- Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев)
- Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)
- Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.)
- Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).
Послушать песни и посмотреть видеовизитки всех 10 финалистов нацотбора на детское Евровидение-2019 можно на сайте junior.eurovision.ua.
Напомним, в детском Евровидении-2018, который проходил в Минске (Беларусь), представительница от Украины Дарина Красновецкая с песней Say Love заняла четвертое место. В 2019 году принимающей страной детского Евровидения, финал которого пройдет 24 ноября, станет Польша.