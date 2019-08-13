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Определены 10 финалистов отбора на детское Евровидение-2019

Конкурс пройдет в ноябре в Польше.

Представители оргкомитета национального отбора на детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов, которые будут бороться за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе.

В финал прошли:

  • Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий)
  • София Иванько - "Коли здається" (г. Киев)
  • Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков)
  • Александр Балабанов - Power in You (г. Киев)
  • Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.)
  • Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск)
  • Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев)
  • Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)
  • Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.)
  • Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).

Послушать песни и посмотреть видеовизитки всех 10 финалистов нацотбора на детское Евровидение-2019 можно на сайте junior.eurovision.ua.

Напомним, в детском Евровидении-2018, который проходил в Минске (Беларусь), представительница от Украины Дарина Красновецкая с песней Say Love заняла четвертое место. В 2019 году принимающей страной детского Евровидения, финал которого пройдет 24 ноября, станет Польша.

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