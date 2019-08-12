В Полтавской области на раскопках нашли скифское золото и оружие

11 августа в Полтавской области на раскопках в селе Бельск нашли золотые украшения, оружие и другие артефакты скифского периода. Об этом сообщает Полтавская облгосадминистрация.

Раскопки проходили под руководством профессора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Ирины Шрамко.

«Уникальность находки в том, что это захоронение не ограблено, его не успели повредить «черные археологи»», - подчеркивается в сообщении.

Находки сегодня демонстрировали в Бельске, на месте проведения этнофестиваля «Гелонфест».

Напомним, в конце июля 2019 года в Житомирской области, возле села Шумск нашли массовое захоронение жестоко убитых жертв большевистского террора. Обнаружено около 170 убитых, среди которых, вероятно 120 детей, остальные – женщины и пожилые мужчины. У всех обнаружены повреждения костей от рубящего и колющего оружия.