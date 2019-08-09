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Госкино объявило прием заявок на вторую премию кинокритиков "Киноколо"

Первым лауреатом премии в прошлом году стал "Донбасс" Сергея Лозницы.

Госкино объявило прием заявок на вторую премию кинокритиков "Киноколо"
Статуэтки премии "Киноколо"
Фото: Артхаус Трафик

С 9 августа начался прием фильмов на Вторую национальную премию кинокритиков "Киноколо". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Для представления фильма необходимо заполнить заявку, дедлайн подачи заявок - 22 августа. Номинантов на премию объявят во второй половине сентября, а лауреатов - на открытии "Киевской недели критики" 24 октября.

Премия "Киноколо" присуждается за лучший фильм в номинациях: полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, лучший режиссер, лучшие актриса и актер. Впервые состоится награждение в номинации "лучший анимационный фильм".

Кинолента может быть выдвинута на награждение премией, если была впервые показана в Украине с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 включительно, была в прокате не менее недели или была показана впервые на украинском кинофестивале; была произведена полностью или частично на территории Украины, полностью или в совместном производстве с субъектами кинематографии из Украины.

В 2018 году премия была вручена впервые в рамках "Киевской недели критики". Лучшим полнометражным игровым фильмом был признан "Донбасс" Сергея Лозницы.

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