Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского. Скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - сообщили изданию в "Квартале".

В своем Instagram Великий уже опубликовал видео из гримерки, где он пародирует Зеленского, а студия "Квартал 95" публиковала в Facebook фрагменты из репетиций с его участием.

Кроме того, стало известно, что лидера партии "Голос" певца Святослава Вакарчука на сцене будет играть Александр Пикалов, известный по пародиям на беглого президента Виктора Януковича.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский вплоть до второго тура выбора снимался в концертах собственной студии "Квартал 95". После инаугурации глава государства также выходил на сцену проекта "Лига смеха", чтобы поприветствовать зрителей и передать право вести программу своему коллеге Евгению Кошевому.

26 июля Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу с неофициальным визитом на концерт "Лиги смеха".