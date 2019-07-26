Президент Владимир Зеленский в третий раз после избрания прибыл в Одессу. В этот раз - с неофициальным визитом, чтобы посетить концерт "Лиги смеха", сообщает Думская.

Фото: Думская

Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ из Борисполя в эконом-классе. По словам пассажиров, которые были с ним на борту, он во время полета фотографировался с детьми. Компанию Зеленскому во время полета составил глава Офиса президента Андрей Богдан.

Фото: Думская

"Хотя сам Зеленский не воспользовался самолетами государственного авиапредприятия "Украина", часть его охраны и обслугу, а также, по непроверенным данным, жену Елену доставили все-таки казенным бортом - вчера в Одессе приземлился правительственный Ан-148. Ради первой леди даже закрыли часть пляжа "Табу" на Дельфине", - отмечает издание.

Фото: Думская

Фото: Думская

Остановился Президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка. После этого он направляется на морвокзал, где начнется шоу "Лига смеха". На морвокзал, где проходит концерт, зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

Фото: Думская

Фото: Думская

Ведущий концерта Евгений Кошевой перед началом шоу объявил всем присутствующим, что в зале находится Президент.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", - сказал со сцены Кошевой.

Глава ОП Андрей Богдан опубликовал в своем фейсбуке фото, на котором он позирует вместе с Зеленским и Кошевым.

"Президент, Глава ОПУ и Премьер-министр", - пошутил Богдан.

Напомним, ранее президент Зеленский объявил в фейсбуке опрос по кандидатам на должность главы Одесской ОГА.