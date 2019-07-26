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Секретарь СНБО пригласил членов Американской торговой палаты к разработке новой стратегии нацбезопасности Украины

Данилюк подчеркнул, что новая украинская власть стремится к широкому привлечению бизнес-кругов к государственной политике.

Секретарь СНБО пригласил членов Американской торговой палаты к разработке новой стратегии нацбезопасности Украины
Секретарь СНБО Александр Данилюк
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты принять участие в разработке новой Стратегии нацбезопасности.

Об этом Данилюк заявил во время выступления на круглом столе с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (АСС), сообщает пресс-служба СНБО.

"Кто, как не бизнесмены знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - сказал он.

Александр Данилюк подчеркнул, что новая украинская власть стремится к самому широкому привлечению бизнес-кругов к формированию и реализации государственной политики. По его словам, благоприятный бизнес-климат является обязательным условием поступательного развития отечественной экономики.

"Мы должны укрепить механизмы защиты права собственности, защиты инвестиций, и на это направлен недавний указ президента о противодействии рейдерству. Мы решительно настроены на коренные изменения", - сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО также отметил, что среди приоритетов сегодня вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает СНБО расширить антироссийские санкции за Крым.

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