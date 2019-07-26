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Интенсив для депутатов от "Слуги народа" пройдет в Трускавце

Это первая неделя из "широкого плана обучения".

Интенсив для депутатов от "Слуги народа" пройдет в Трускавце
Фото: zaxid.net

Будущие народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" на следующей неделе пройдут обучение в Трускавце. Об этом сообщил почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбуке.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - написал Милованов.

По мнению Милованова, недельный интенсив - это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия. Трускавец же выбрали для обучения, так как "в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых".

Милованов добавил, что, хотя вопрос оплаты за обучение является "закрытой информацией", его стоимость будет указана в отчете партии "Слуга народа", так как обучение происходит в рамках коммерческого контракта.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" получит в парламенте 254 мандата.

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