"Слуга народа" будет требовать пересчет голосов в восьми округах

Партия утверждает, что во подсчета голосов, столкнулась с широким спектром различных инцидентов.

Партия "Слуга народа" будет требовать пересчета голосов в пяти округах страны. Об этом говорится на фейсбуке партии.

"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах", - сказано в сообщении.

Кроме того, Слуга народа опубликовала перечень округов и причин, по которым требует пересчета.

В Кривом Роге в 37 округе принято 2 уголовных дела по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконным. По словам партии, разница между кандидатами колоссальная - до 800 голосов.

В 64 округе в Житомерской области ЦИК установила проигрыш кандидата от «Слуги народа» с разницей в 550 голосов. Партия считает, что это фальсификация и подала в суд, чтобы в ОИК приняла решение о пересчете голосов.

В закарпатской области в 69 округе «зафиксировано много нарушений. К сожалению, ОИК не хочет принимать согласие с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках», - отмечает партия.

Кроме того, «Слуга народа» настаивает на пересчете голосов в 106 округе в Луганской области, в 119 округе Львовской области, в 198 округе Черкасской области и в округах № 206 и 207 Черниговской области, где в последнем, по словам партии ОИК затягивает подсчет голос и уже не раз меняла отдельных членов комиссии и весь состав комиссии.

Напомним, в избирательном округе №105 в Луганской области, где проиграл брат Медведчука, также повели пересчет голосов. В отдел полиции обратился член ОИК, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства.

На сайте ЦИКа уже были результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных на 105 округе, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась.