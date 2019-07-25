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"Двойники" украли победу у шести кандидатов от "Слуги народа", - "Опора"

Организаций-клонов "Слуги народа" насчитали более 100 штук.

"Двойники" украли победу у шести кандидатов от "Слуги народа", - "Опора"
Фото: EPA/UPG

Технология двойников, которую задействовали на внеочередных выборах украинского парламента 21 июля, ощутимо повлияла на результаты волеизъявления избирателей в семи округах. В частности она помешала победить шести кандидатам от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

Согласно анализу организации, на этих выборах технология двойников использовалась в двух основных формах - регистрация кандидатов с одинаковыми именами и указание в биографии принадлежности к организациям, названия которых дублируют названия политических партий основного кандидата. Например, благотворительной организации "Слуга народа". Второй вариант был более эффективным, утверждают в "Опоре".

По подсчетам сети, на этих выборах баллотировались более 90 кандидатов в 55 одномандатных избирательных округах, которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации "Слуга народа" или (значительно реже) "Голоса". Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий.

По данным исследования гражданской сети, технология двойников была успешной в округах №№37, 64, 78, 119, 146, 198, 210.

Так, в 37 округе Днепропетровской области самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (бывший депутат, член фракции "Партии регионов") опередил представителя "Слуги народа" Игоря Фартушного с разницей в 1208 голосов. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям, содержащим в названии словосочетание "Слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов. В этом же округе баллотировался однофамилец Игоря Фартушного, он набрал 1112 голосов.

В округе №64 в Житомирской области депутат 8-го созыва от БПП самовыдвиженец Владимир Арешонков опередил Вячеслава Сигачова из "Слуги народа" на 640 голосов. Одновременно самовыдвиженец Анатолий Арешков, который указал местом работы ЧП "Слуга Народа!", набрал 5872 голоса.

В округе №78 Запорожской области кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пономарев (бывший депутат) на 3289 голосов опередил представителя партии "Слуга народа" Виталия Боговина. Однофамилец последнего - руководитель проектов в общественной организации "Общественное движение "Слуга народа" самовыдвиженец Василий Боговин - набрал 3860 голосов избирателей.

В 119 округе Львовской области депутат 8-го созыва от "Народного фронта Михаил Бондарь опередил кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого на 140 голосов. А за Виталия Кравчука, который является главой правления общественной организации "Слуга народа Украины", проголосовали 2398 избирателей.

В 146 округе в Полтавской области депутат 8-го созыва от "Возрождения" самовыдвиженец Юрий Шаповалов победил кандидата Феликса Урина от "Слуги народа" с разницей в 2706 голосов. Вместе с тем четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие "Слуга народа" или "Слуга народу" вместе набрали 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко проиграла депутату 8-го созыва от фракции БПП самовыдвиженцу Сергею Рудыку с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пилюхно, заместитель директора Всеукраинского благотворительного фонда "Слуга народа", за которого проголосовали 1395 избирателей.

В 210 округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко победил самовыдвиженца Борис Приходько с разницей в 153 голоса. На третьем месте оказался кандидат Дмитрий Пахомов от партии "Сила людей". Он набрал на 3243 голосов меньше, чем у победителя. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к ООО "Слуга народа. Зе!" и Общественного движения "Слуга народа", вместе получили 5596 голосов.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" подала заявления в правоохранительные органы из-за массовой регистрации кандидатов-клонов в округах. Организаций-клонов "Слуги народа" насчитали более 100 штук.

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