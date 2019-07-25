Монопольный шлагбаум в Одесский порт: платный въезд или коррупционная схема?

В ходе визита в Одессу Президент Владимир Зеленский обратил внимание на проблему платного въезда в порт. Суть в том, что единственный въезд в порт принадлежит частной компании, которая и взимает мзду. Абсолютно весь грузовой транспорт вынужден платить этой частной структуре. Не заплатил – не заехал в порт.

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Безусловно, это ненормально. Такого вы не увидите даже в близлежащих портах региона, не говоря уже о европейских странах. Южный, Николаев, Черноморск обеспечивают свободный и бесплатный доступ в порт. Поэтому, необоснованная плата за въезд делает Одесский порт менее привлекательным и, соответственно, менее конкурентоспособным. К слову, грузооборот Одесского порта за 2016-2018 годы снизился с 25,2 до 21,6 млн тонн, а доходы от портофлота – с 477 до 265 млн грн.

Как получилось, что въезд в Одесский порт остался без альтернативных маршрутов? Это не обусловлено объективными причинами – ситуация создана искусственно. В 2016 году Одесский горсовет ограничил движение транспорта в порт таким образом, чтобы у водителей не оставалось другой возможности проезда, кроме как через территорию частной компании. В определенных местах были установлены соответствующие дорожные знаки (те знаменитые знаки, которые Михаил Саакашвили ломал под пристальным вниманием камер). Сделали они это по незнанию или руководствовались коррупционной составляющей – вопрос открытый.

Но, решение свое местные власти традиционно облекли в форму благих намерений – охрана окружающей среды, избавление от опасных дорожно-транспортных ситуаций.

Главное управление Нацполиции в Одесской области обращалось в горсовет и областную госадминистрацию, чтобы демонтировать дорожные знаки. Но, очевидно, победили банкноты. В схеме замешаны большие деньги (ежедневно частная компания получает приблизительно 200.000 грн дохода при въезде 400 фур), поэтому просьбу Нацполиции проигнорировали. Формальная отписка: якобы, нет правовых оснований и полномочий пересматривать ранее согласованные схемы дорожного движения. А монополизировать въезд в порт правовые основания есть?

Кроме того, безальтернативный путь к порту проходит через жилые массивы пригорода Одессы. Там, местные жители регулярно перекрывают дорогу и устраивают акции протеста. Их дома расположены впритык к трассе. Бесконечный поток большегрузного транспорта разрушает строения, создает аварийные ситуации и уничтожает асфальтное покрытие. Не говоря уже про загазованность воздуха. Людям долгие годы обещают построить альтернативную, объездную, дорогу. Но, ситуация остается неизменной.

Есть ли нарушение закона? Фактически нарушается статья 4 Закона «О морских портах», которая предусматривает равенство прав всех субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в морском порту, недопущение дискриминации в доступе к объектам портовой инфраструктуры общего пользования.

Глава Одесской таможни в 2015-2016 годах Юлия Марушевская обращалась в НАБУ. Но, как видим, на ситуацию это никоем образом не повлияло.

А вот Антимонопольный комитет, в конце 2017 года, наконец-то обратил внимание на происходящее в Одессе и принял ряд решений относительно этой частной компании. Так, было признано злоупотребление монопольным положением на рынке обслуживания транспортных средств на территории порта. То есть, нарушение закона «О защите экономической конкуренции».

Антимонопольный комитет оштрафовал частную компанию на почти 5,4 млн грн. В ответ она попыталась оспорить решения в судах, но проиграла. Тем не менее, на доходах частной структуры данный штраф не сильно отразился. За него заплатили владельцы грузовиков, которым просто подняли стоимость въезда на территорию порта.

По сути, решение Антимонопольного комитета попросту проигнорировали. Так, частную компанию обязали пропускать фуры бесплатно. Но, по сегодняшний день, за доступ в порт платят все. Кроме того, Антимонопольный комитет рекомендовал Одесскому горсовету обеспечить возможность альтернативного заезда в порт. Спустя два года воз и ныне там.

Кто стоит за этой частной компанией, которая хорошо устроилась? Речь идет об ООО «Евротерминал». Эта организация, по личному поручению президента Януковича, монополизировала растаможку импорта в 2011 году. Согласно официальным данным, учредителем компании (с долей 95%) является кипрская фирма «Нортингтон Холдингс Лимитед». По сообщениям в СМИ, конечным бенефициаром является Павел Лисицин, которого связывают с теневыми «хозяевами» Одессы.

Как решить проблему? Хочется верить, что эта история получит развитие после того, как Президент Владимир Зеленский настоятельно рекомендовал мэру Одессы Геннадию Труханову найти земельный участок для обустройства альтернативного въезда в порт. Сразу после этого местные чиновники создали рабочую группу, которая должна разработать дорожную карту решения проблемы.

К слову, подобную «рабочую» группу уже создавали два года назад. Но, никто ничего не выработал. Возможно, внимание Зеленского к проблеме заставит чиновников выполнять свои обязанности.

До этого момента виновных в отсутствии альтернативного въезда в порт найти было невозможно. Ассоциация морских портов Украины пеняла на Одесский горсовет, который не выделял землю под дорогу, а тот в свою очередь говорил, что это Ассоциация морских портов и Министерство инфраструктуры игнорируют обращения мэрии по софинансированию строительства дороги.

Вот так портовая Одесса и оказалась в тупиковой ситуации. Тем не менее, сегодня появилась надежда, что громкие увольнения от Президента Украины заставят местных чиновников заняться разработкой реального проекта строительства дороги в порт. Ведь уходить с насиженных мест они точно не хотят – а отвечать за выполнение поручений Гаранта им придется.