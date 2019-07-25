ПДМШ підписав меморандум про співпрацю з прикордонниками

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко поставив свій підпис під меморандумом ще 17 липня, про що свідчить дата на документі.
Як ідеться у меморандумі, враховуючи позитивний досвід роботи ПДМШ у зоні АТО та ООС, сторони співпрацюватимуть під час Операції об’єднаних сил «з метою проведення діагностики, диспансеризації та надання медичної допомоги» військовослужбовцям і працівникам ДПСУ, які проживають або проходять службу в районах проведення ООС.
ПДМШ формуватиме особовий склад з висококваліфікованих працівників і надаватиме послуги прикордонникам безоплатно, самостійно залучаючи потрібні для цього кошти. Інформаційний супровід реалізації спільного проекту також буде відповідальністю добровольчого шпиталю.
У свою чергу, Адміністрація ДПСУ призначить офіцера, відповідального за співпрацю з мобільним шпиталем, і регулярно інформуватиме ПДМШ про потребу в медперсоналі для проведення діагностики та диспансеризації, а також надання медичної допомоги. Крім того, АДПСУ сприятиме «залученню до здійснення заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» відряджених працівників закладів охорони здоров’я.
Домовленість про співробітництво між прикордонниками і ПДМШ була досягнута під час зустрічі Геннадія Друзенка із Сергієм Дейнеком і начальником управління охорони здоров'я Адміністрації ДПСУ Валентином Волохою, яка відбулася 20 червня 2019 р. Тоді ж було визначено, що пілотним містом проекту стане Маріуполь, де дислоковані прикордонний загін і підрозділи Морської охорони.
За словами виконавчого директора ПДМШ Таміли Данілевської, старт проекту очікується в серпні. «Ми чекаємо на наказ Прикордонної служби про проведення профогляду – діагностики та диспансеризації. Не знаю, чи ми [ПДМШ] будемо згадані в цьому наказі, але плануємо працювати спільно з медиками прикордонників у місцях дислокації їхніх частин в Маріуполі. Це буде нашим першим кроком. Якщо все піде вдало, поширимо проект на частини Прикордонслужби по всій Україні», – розповіла Данілевська.