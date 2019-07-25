ПДМШ підписав меморандум про співпрацю з прикордонниками

У середу голова Наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко відвідав Державну прикордонну службу України, де підписав меморандум про співробітництво з Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Фото: надано автором під час зустрічі 20 червня 2019 р. голова Наглядової ради ПДМШ Геннадій Друзенко (справа) вручив брендовану бейсболку ПДМШ голові ДПСУ Сергію Дейнеці

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко поставив свій підпис під меморандумом ще 17 липня, про що свідчить дата на документі.

Як ідеться у меморандумі, враховуючи позитивний досвід роботи ПДМШ у зоні АТО та ООС, сторони співпрацюватимуть під час Операції об’єднаних сил «з метою проведення діагностики, диспансеризації та надання медичної допомоги» військовослужбовцям і працівникам ДПСУ, які проживають або проходять службу в районах проведення ООС.

ПДМШ формуватиме особовий склад з висококваліфікованих працівників і надаватиме послуги прикордонникам безоплатно, самостійно залучаючи потрібні для цього кошти. Інформаційний супровід реалізації спільного проекту також буде відповідальністю добровольчого шпиталю.

У свою чергу, Адміністрація ДПСУ призначить офіцера, відповідального за співпрацю з мобільним шпиталем, і регулярно інформуватиме ПДМШ про потребу в медперсоналі для проведення діагностики та диспансеризації, а також надання медичної допомоги. Крім того, АДПСУ сприятиме «залученню до здійснення заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» відряджених працівників закладів охорони здоров’я.

Домовленість про співробітництво між прикордонниками і ПДМШ була досягнута під час зустрічі Геннадія Друзенка із Сергієм Дейнеком і начальником управління охорони здоров'я Адміністрації ДПСУ Валентином Волохою, яка відбулася 20 червня 2019 р. Тоді ж було визначено, що пілотним містом проекту стане Маріуполь, де дислоковані прикордонний загін і підрозділи Морської охорони.

За словами виконавчого директора ПДМШ Таміли Данілевської, старт проекту очікується в серпні. «Ми чекаємо на наказ Прикордонної служби про проведення профогляду – діагностики та диспансеризації. Не знаю, чи ми [ПДМШ] будемо згадані в цьому наказі, але плануємо працювати спільно з медиками прикордонників у місцях дислокації їхніх частин в Маріуполі. Це буде нашим першим кроком. Якщо все піде вдало, поширимо проект на частини Прикордонслужби по всій Україні», – розповіла Данілевська.