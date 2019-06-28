Надходження і витрати ПДМШ: на фінансовому фронті без суттєвих змін

Коли минулого року ПДМШ в особі голови його Наглядової ради Геннадія Друзенка взяв участь у телевізійному проекті «Нові лідери», нам закидали відсутність прозорості у поводженні з грошима жертводавців. У відповідь ми проаналізували рух грошових коштів БО «БФ «ПДМШ ім. Миколи Пирогова» за останні чотири місяці (липень – жовтень 2018 р.) і опублікували цей аналіз на нашому сайті під заголовком «Звіт. Такий жаданий, але нікому не потрібний».

Заголовок виявися дуже влучним: попри масові вимоги журналістів і наших фейсбучних гостей, з 13 листопада 2018 р. (тобто за сім місяців!) лічильник відповідної сторінки нашого сайту зареєстрував лише 317 візитів, з яких щонайменше 20 чи 30 належать адміністратору сайту і керівництву ПДМШ.

Утім, під «нікому не потрібний» ми мали на увазі дещо інше, а саме те, що жертводавець у ПДМШ був фактично лише один: сім’я київських художників Олександра Клименка і Софії Атлантової, які на 99% протягом тих чотирьох місяців фінансували діяльність ПДМШ в рамках мистецької акції «Придбай ікону — врятуй життя». І їм точно той звіт не був потрібен, бо вони чудово знали, як ми витрачаємо їхні гроші. (Хіба що для Олеся цифра 99% стала сюрпризом.)

Сьогодні ми вирішили проаналізувати рух грошових коштів ПДМШ за рік – з 1 червня 2018 р. до 31 травня 2019 р. Ні, ми не беремо участі в черговому шоу – просто вчора ми опублікували звіти, які зобов’язані оприлюднювати, але з яких важко зрозуміти реальний стан речей: звідки ми беремо гроші та на що їх витрачаємо.

(Слід зауважити: тут ми аналізуємо лише рух грошових коштів, бо у нас також є партнери, які допомагають у формі товарів і послуг.)

Отже, талант і подвижництво Олександра Клименка і Софії Атлантової залишаються головним джерелом фінансових надходжень добровольчого шпиталю – 89% отриманих 1 426 280,35 грн за період, що проаналізовано. Те, що їхня частка в надходженнях зменшилася порівняно з періодом попереднього аналізу, аж ніяк не свідчить про зниження їхньої активності (насправді – навпаки). Просто різні суми переказали на наш рахунок ще 23 благодійники. Не всі з них зазначили свої прізвища, а щодо тих, хто зазначив, ми не впевнені, що маємо право їх оприлюднювати. Зауважимо лише, що найбільшу суму переказав на початку травня чоловік на ім’я Олесь – 10 000 грн. Півтори тисячі гривень пожертвував шпиталю один з депутатів Радехівської районної ради на Львівщині, ще тисячу – пані науковець з кафедри органічної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Щиро дякуємо усім!

За цей самий період ПДМШ витратив 1 472 810,15 грн грошових коштів. Структура витрат порівняно з періодом попереднього аналізу дещо змінилася, хоча не кардинально. Як і тоді, левова частка витрат (майже дві третини – 61%) пов’язана з придбанням, ремонтом, обслуговуванням і заправкою транспортних засобів. Трохи менше третини коштів пішло на адміністративні витрати, куди ми зарахували заробітну плату персоналу, оплату послуг ФОП, відповідні податки та збори, а також витрати на відрядження. Офіс (оренда, комунальні послуги, зв'язок, інтернет, хостинг, канцтовари тощо) склав лише 4% у структурі витрат, і решта – менше 5%.

Сподіваємось, наведена інформація є цікавою та корисною.