Несколько слов в продолжение темы местных налогов

Фото: dp.sfs.gov.ua

Пример из жизни

В одном очень не маленьком городе мэр и депутаты решили поднять плату за землю под индивидуальными домами в пять раз. Решили и подняли. Так устроена система, что результат доходит до людей не сразу, а примерно через год. Прошел год. Люди получили квитанции... В общем, мэр с депутатами пересмотрели ставку, снизив ее в пятнадцать раз!

Результаты:

- налоговая произвела большой объём ненужной работы (количество квитанций измеряется тысячами);

- потрачены немалые деньги на рассылку этих квитанций (письмо с уведомлением - более 20 грн.)

- в результате ставка, которая раньше, в принципе всех устраивала, уменьшилась в три! раза.

А все почему?

Не были проведены, или были проведены некачественно, консультации с громадой. Вангую - трения вокруг размера местных налогов скоро выйдут на первый план. И это ожидаемо. Децентрализация дает расширение возможностей. Расширение возможностей требует увеличения ресурсов. Где брать? Правильно! Следовательно - вопрос проведения КАЧЕСТВЕННЫХ консультаций с громадой, в первую очередь с бизнесом, будет все более актуален.

И еще. ПДФО

Я уже писал, что это основной бюджетообразующий налог для громады. И тут вот какая штука. За большинство из нас его оплачивает предприятие, где мы работаем. Но мы далеко не всегда работаем в той громаде, в которой живем. Особенно это ощутимо вокруг крупных городов. Выходит, что муниципальные услуги мы получаем там, где живем, но за них не платим. А платим за услуги в ту громаду, где мы их не получаем. Фактически, большие города - это насосы, выкачивающие ПДФО из пригородов.

Вывод

Переход на персональное декларирование доходов как раз поставит эту ситуацию с головы на ноги.