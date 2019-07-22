За якими з судових справ Майдану можна стежити онлайн?

Справедливий суд – одна з головних вимог Євромайдану, що згодом став Революцією Гідності. А що зараз з судовими справами щодо подій кінця 2013 початку 2014 років?

Фото: Сергей Нужненко

Минуло п’ять років, відбувається безліч процесів, політичних ігор в «п’ятнашки» і потрохи сильні емоції та переживання, які вирували під час та після Революції Гідності, стишуються і спалахують вже від інших подій. Але боротьба, розпочата тоді, досі триває в судах. Змінились локації та інструменти.

Потерпілі та їх адвокати беруть участь у десятках кримінальних проваджень, що тривають декілька років. Для них дуже важливими є підтримка громадськості та кожного з нас, хто був тоді на Майданах, та, звісно ж, усієї України і кому сьогодні важливе справедливе правосуддя та гідна держава.

Найчастіше судові справи висвітлюють журналісти та журналістки, але переважно це стосується гучних справ, що розглядаються у м. Києві. Проте такі справи розглядаються і в інших містах. Не завжди суди анонсують усі засідання та повідомляють окремо медіа розклади розгляду таких справ. І серед сотень суспільно важливих і резонансних судових справ ці відходять на задній план.

Як же у такому разі може допомогти громадськість, як дізнатись про #справиМайдану, як їх іменували у facebook?

Одне з важливих досягнень громадськості у сфері правосуддя у післяреволюційні роки – це новий інструмент захисту права на відкриті слухання – транслювання судових засідань технічними засобами судів. Тобто коли не журналісти, а самі суди транслюють судові справи, що там розглядаються, для всіх до всесвітньої мережі YouTube на канал «Судова влада України».

Для цього суди використовують відеокамери, що в обов’язковому порядку мають бути встановлені у залах судових засідань для виконання інших судових процедур. Такі трансляції відбуваються у суспільно важливих, резонансних справах з дозволу суду. Перша трансляція відбулась чотири роки тому саме у справі Майдану про «Вбивства людей 20.02.2014 під час Євромайдану». Це був безпрецедентний випадок, коли усі люди на території нашої держави та в, будь-якому, куточкові світу отримали можливість постійно стежити за надважливою судовою справою для України. Переглядати судові засідання можна як в живому часі, так і в записі, адже всі відео зберігаються на You Tube каналі.

Засідання від 18.04.2017 у справі про «Вбивства людей 20.02.2014 під час Євромайдану»

Такі трансляції сьогодні здійснюються на території усіх областей України у 228 справах у 113 судах. Усі ці справи суспільно важливі, вони різних видів (кримінальні, цивільні, адміністративні, господарські, справи про адміністративні правопорушення) та розглядаються в місцевих, апеляційних судах і навіть Верховному Суді.

Серед згаданих судових справ 13 є справами Майдану, які транслювалися або продовжують транслюватися. Наразі ви можете стежити онлайн за 10 справами, що відбуваються у м. Києві у Дарницькому, Подільському, Святошинському та Шевченківському суді міста Києва. Це справи, які стосуються різних епізодів подій Революції Гідності. Відшукати потрібні трансляції можна за номером справи у пошуковику на You Tube каналі «Судова влада України» або ж на веб-порталі «Судова влада України». Ось перелік актуальних трансляцій:

Якщо ви підпишетесь на оновлення You Tube каналу «Судова влада України», ви знатимете про наступні судові розгляди. Тут інформація часто більш актуальна, аніж на інших офіційних ресурсах. Наприклад, у справі Олександра попова колишнього очільника Київської міської державної адміністрації судові трансляції заплановані та оголошені на You Tube каналі та на сайті суду до середини жовтня 2019 року і є всі трансльовані засідання протягом двох років, а от в Єдиному державному реєстрі судових рішень останні відомості у цій справі внесені 15.10.2015 року.

Судових справ Майдану є багато у різних містах України і їх розгляд має відбуватись відкрито під пильним наглядом громадськості! Ви можете допомогти, щоб справ Майдану транслювалось більше. Зараз адвокати намагаються отримати дозвіл на трансляцію у справі про побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською обласною державною адміністрацією у січні 2014 року. Обвинувачений у цій справі Костенко Валерій Миколайович, колишній командир підрозділу міліції особливого призначення «БЕРКУТ», підпорядкований ГУМВС України у Луганській області. Зверніться до суду про те, що вам важливо щоб ця справа транслювалась судом. Ви можете використати форму, що розміщена за посиланням: https://bit.ly/2LXd9cS. Чим більше буде звернень, тим більше суду буде зрозуміло, що справа має суспільний резонанс, тим більше відчуватимуть підтримку потерпілі, тим впевненіше ми наближатимось до справедливого правосуддя!