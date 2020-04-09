Гласність судового процесу в умовах карантину

Для запобігання поширенню на території України коронавірусу Рада суддів України ( лист від 16.03.20р. та рішення №19 від 17.03.20 р.) та Вища рада правосуддя рекомендували судам ввести особливий режим роботи та, разом з іншим обмежити доступ у судові засідання осіб, які не є учасниками проваджень.

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Суди врахували рекомендації, закріпивши особливий режим роботи рішеннями зборів суддів на рівні кожного конкретного суду, про що повідомили на веб-сайтах та в оголошеннях у приміщеннях.

У деяких випадках обмеження доступу на судові засідання, людям, які не є учасниками проваджень викладені у рекомендаційній формі, у деяких у наказовій, зокрема з можливістю окремого розгляду керівництвом суду допуску громадян, які цього вимагають.

Надалі Верховною радою України прийнятий Закон України від 30.03.2020 № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Законом внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України та доповнено відповідні статті про гласність судового процесу положенням про те, що Суд (або слідчий суддя) може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якщо участь в судовому засіданні становитиме загрозу життю чи здоровʼю особи. Інфографіку про нові зміни також опубліковано Верховним Судом.

Наприклад, це означає можливі обмеження для журналістів у висвітлюванні судових процесів, для судових спостерігачів/моніторів у перевірці дотримання права на справедливий суд через відсутність можливості бути присутніми під час засідань та слідкувати за всіма його деталями.

Чи є альтернативи та чи готові суди їх застосовувати?

Українські суди з 2015 року здійснюють трансляції судових засідань технічними засобами судів відкритих судових засідань до мережі You Tube на каналі «Судова влада України» та на офіційному веб-порталі. Такі трансляції здійснюються у судах різних інстанцій, включно з Верховним Судом, та вже у 24 областях України. Також транслюються судові засідання, що розглядаються Вищим антикорупційним судом, на You Tube каналі «Вищий антикорупційний суд» з початку його роботи. Така практика створила хороше підґрунтя для реагування на сучасні виклики. Сотні засідань можна переглядати в живому часі та в записі. За поодинокими винятками відеокамери, розташовані в судах, одразу передають зображення з усіх точок судової зали. Це значним чином розширює право громадян на відкриті слухання та забезпечення гласності судових процесів. Так, громадська організація «Вектор прав людини», яка системно займається розвитком судових трансляцій в Україні, підтримує суди, які вже використовують цей механізм та закликає все більше судів транслювати відкриті судові засідання, що ще більше потрібно в умовах карантину. Ви також можете звертатись із зверненнями до суду у письмовій формі про необхідність трансляції суспільно важливих, резонансних судових справ.