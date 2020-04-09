Потенциальный ущерб от пандемии коронавируса оценили в $5,5 трлн

Мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов.

Ущерб мировой экономике из-за пандемии коронавируса составит $5,5 трлн в течение двух лет.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование финансового холдинга JPMorgan Chase.

Похожую оценку сделали и в Citigroup Inc., там ожидают ущерб в размере около 5 триллионов долларов.

Издание подчеркивает, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов, так как власти многих стран потребовали закрыть частные бизнесы и сказали людям сидеть дома.

Эксперты полагают, что, хотя сам экономический спад будет недолгим, понадобится время, чтобы наверстать упущенное. Мировой ВВП сможет вернуться к докризисным показателям не раньше 2022 года.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 1,4 млн человек.