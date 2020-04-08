Экономика Франции за первый квартал сократилась на рекордные с 1945 года 6%

Экономика Франции в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса сократилась на 6%, что стало худшим показателем с 1945 года.

Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на данные Банка Франции.

В четвертом квартале 2019 года французский валовый внутренний продукт снизился на 0,1%, так что страна официально оказалась в рецессии.

По данным центробанка Франции, в последние две недели марта экономическая активность в стране упала на 32%. Последний более-менее сопоставимый спад активности датируется вторым кварталом 1968 года, когда на фоне крупных антиправительственных выступлений зафиксировали 5,3%-ное падение.

По оценкам Банка Франции, каждые две недели карантина приведут к сокращению экономики на 1,5%.

Карантин во Франции ввели 17 марта. Его действие заканчивается 15 апреля, но срок, скорее всего продлят, так как темпы эпидемии в стране не сбавляют оборотов.

По состоянию на 7 апреля жертвами COVID-19 во Франции стали 10 328 человек. За минувшие в сутки во французских больницах от последствий коронавирусной инфекции скончались 607 человек.

В больницах страны находятся 30 тысяч человек с коронавирусом, из них 7 131 - в реанимации.