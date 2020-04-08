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Назначенный в декабре и.о. главы ГПЗКУ отказался продлевать контракт

"У нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ".

Назначенный в декабре и.о. главы ГПЗКУ отказался продлевать контракт
Саймон Чернявский
Фото: пресс-служба Мрии

Исполняющий обязанности председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Саймон  решил не участвовать в конкурсе на должность председателя корпорации.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ.

"У нас с акционером разные видения путей развития ГПЗКУ, в частности в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты корпорации от политических интересов. Поэтому я принял решение не продлевать временный трудовой контракт с ГПЗКУ", - сообщил Чернявский.

Он заявил, что пришел в ГПЗКУ как член антикризисной команды, которой за 4 месяца удалось оценить реальное положение дел в корпорации и разработать план стабилизационных мер.

"Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За короткий период работы в корпорации нам удалось ввести прозрачную систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом", - сказал Чернявский.

Напомним, в 2015-2019 годах Чернявский был гендиректором агрохолдинга "Мрия". Он возглавил компанию после дефолта, а ушел после продажи саудовской корпорации Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).

В 2011-2015 годах он управлял агрохолдингом HarvEast Рината Ахметова и Вадима Новинского.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

В последние два года до Чернявского компанией руководила Ирина Марченко

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Источник: "Українські новини"
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