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Зеленский инициировал программу поддержки для малого и среднего бизнеса

В ближайшие дни будут представлены программы для поддержки предпринимателей. 

Зеленский инициировал программу поддержки для малого и среднего бизнеса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Кабмина и банковского сектора, на которой обсуждались новые инструменты для поддержки предпринимателей.

Участники совещаний в ближайшее время представят программы для поддержки украинского бизнеса, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, поскольку не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - заявил Зеленский. 

Сообщается, что на совещании говорилось о создании инструментов кредитования новых предпринимателей и поддержки существующих благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов. 

"Нужно создать новые и переосмыслить существующие программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в разных сферах", - отметил президент.

Напомним, 1 апреля Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-IX, принятый парламентом 30 марта.

Документом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавируса в Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% к заработной плате медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающих услуги находящимся дома гражданам - до 100% заработной платы.

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