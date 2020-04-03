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Нацбанк пополнил резервы на $150 млн

Официальный курс гривны укрепился к 27,37.

Нацбанк пополнил резервы на $150 млн
Фото: nv.ua

В пятницу, 3 апреля, Национальный банк купил на межбанке 150 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-центр регулятора в фейсбуке.

"Сегодня мы купили на межбанковском валютном рынке 150 млн долл. США. Предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. Поэтому мы могли выкупить избыток в резервы, а не противодействуя рыночному тренду", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, официальный курс национальной валюты укрепился к 27,37 гривны за доллар США.

"Поэтому на этой неделе мы не совершали интервенций по продаже валюты, а лишь пополняли международные резервы. С понедельника по пятницу купили почти четверть миллиарда долларов", - добавили в Нацбанке.

Накануне сообщалось, что 2 апреля Нацбанк вернулся на валютный рынок и купил $34 млн.

1 апреля Национальный банк не выходил на межбанковский валютный рынок.

30 марта регулятор в очередной раз констатировал падение спроса на иностранную валюту.

Курс гибкий. Движется в обе стороны. Хорошо реагирует на положительные новости.

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