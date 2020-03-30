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Нацбанк конститирует падение спроса на иностранную валюту

Официальный курс доллара по итогам 30 марта снизился с 28,18 до 28,06 гривны.

Нацбанк конститирует падение спроса на иностранную валюту
Фото: nv.ua

Национальный банк Украины констатирует существенное падение спроса на иностранную валюту.

Пресс-служба регулятора сообщает, что 30 марта НБУ не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.

"Рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 гривен за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ажиотажного спроса на валюту нет и со стороны населения. "В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков", - отмечает Нацбанк.

Официальный курс доллара по итогам 30 марта снизился с 28,18 до 28,06 гривны.

На прошлой неделе регулятор продал из резервов 76,8 миллиона долларов для поддержки курса национальной валюты.

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