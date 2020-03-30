Кабмин утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9%

Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье утвердил новый макропрогноз с падением ВВП на 3,9%.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Возможно, не всеми цифрами мы удовлетворены, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - заявил Шмыгаль.

Правительство ожидает сокращение ВВП на 3,9% по итогам года (раньше планировался рост на 3,7%).

Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.

Сальдо торгового баланса сократится с 14,88 до 9,29 млрд гривен, средняя зарплата составит 11 тыс. гривен против ожидаемых 12,5 тыс. гривен.

Среднегодовой курс гривны к доллару составит 29,5 грн/долл., учитывая, что во втором полугодии курс может достичь 30,5 грн/долл.

Последний раз Кабмин пересматривал макропрогноз в октябре 2019 года.