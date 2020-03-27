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У Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев

Это 4,4 млрд гривен.   

У Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев
Фото: Lb.ua

Кабмин полностью сохранит бюджетную поддержку агропромышленного бизнеса, несмотря на сокращение бюджета ради борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Президент Владимир Зеленский понимает, что аграрии – это экономическая основа Украины, особенно в такие сложные времена. Власть сохранила все 4 миллиарда, изначально запланированные для программ аграрного сектора", - заявил он.

По его словам, на поддержку животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции и дешевые кредиты аграриям сохраняются 2,2 млрд грн.

Из них 1 млрд грн уйдет на развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции и 1,2 млрд грн – на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.

Еще 240 млн грн пойдет на Фонд частичного гарантирования кредитов. Остальное финансирование направят на частичную компенсацию сельхозтехники и оборудования, страховку, растениеводство и другие потребности сектора.

"Такие шаги позволят, несмотря на мировой кризис, обеспечить продовольственную безопасность страны, а также сохранить АПК главным локомотивом экономики Украины", - отметил Роман Лещенко. 

Напомним, по словам нардепа Алексея Гончаренко, Кабинет министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в связи с пандемией коронавируса.

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