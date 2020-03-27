Еврооблигации ― то, что сохранит и приумножит ваши деньги во время карантина

Пока фондовый рынок на спаде, можно купить валютные облигации Украины с доходностью 8-11,5% годовых. Всего пару недель назад в такое трудно было поверить. ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА рассказывает, почему инвестировать в еврооблигации лучше, чем открывать банковский депозит.

Каждый украинец по традиции начинает свой путь инвестора с открытия депозитного счета. Но позже понимает: есть еще одна надежная и более прибыльная альтернатива.

Сравните: по депозиту вы можете получить приблизительно 2% годовых в долл. США. Из прибыли обязательно уплачиваются 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора. Это уменьшает чистую прибыль от инструмента. Еще один вариант инвестирования ― валютные облигации, в частности, государственные, такие как ОВГЗ от ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Это надежный финансовый актив. Например, намного безопаснее вкладывать в гособлигации США, чем в корпоративные. Но в условиях общемировой паники даже такие ценные бумаги выставляют на продажу. А это открывает перед другими участниками торгов (с холодной головой и стратегией долгосрочного инвестирования) возможность приобрести еврооблигации с наивысшей до этого времени доходностью.

Доходность валютных облигаций растет

Аналитики инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проанализировали доходность еврооблигаций Украины в период с 2 по 17 марта. Как изменились показатели всего за две недели?

Наибольшую доходность показывают валютные облигации с погашением в 2028 году ― 11,51% против 6,36%. Всего за 15 дней изменение на более чем 5 п.п. Дополнив свой портфель таким активом, можно получить единоразовую прибыль или рассчитывать на фиксированный купонный доход в течение нескольких лет.

В Украине приобрести валютные облигации, если вы не вывели более 100 тыс. долл. США на зарубежные фондовые рынки, можно через Фридом Финанс Украина. Компания открывает возможность покупки от одной ценной бумаги и предоставляет услугу обратного выкупа. Вы также приобретаете облигации по курсу Нацбанка, а не коммерческому, таким образом сохранив 1,5-2 грн на каждом долларе.

Защитный и прибыльный актив в период карантина

Валютные облигации ― инвестиционный инструмент, который поможет сохранить деньги от инфляции и девальвации гривны. А если купить их в период финансового спада, то они принесут дополнительный доход, который не предложит ни один работающий в Украине банк.