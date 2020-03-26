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Виклик пандемії коронавірусу: як вижити бізнесу?

Пандемія коронавірусу ввігнала глобальний ринок в небачене з 2009 року піке. Розмір втрат вимірюються вже трьома трильйонами доларів до кінця року. Внаслідок чого світова економіка припинить десятиліття безперервного зростання та сповільниться до рівня кризового 2009-го.

Фото: EPA/UPG

Вже сьогодні аналітики інвесткомпанії Goldman Sachs заявили, що ВВП США знизиться відразу на 24% у другому кварталі 2020 року. У першому кварталі цього року цей показник знизиться на 6%. Експерти також прогнозують, що рівень безробіття у Сполучених Штатах зросте на 9%. Загалом, упродовж року ВВП країни впаде в середньому на 3,8%.

Схожа ситуація очікується і в інших економіках G7. Через це уряди більшості країн впроваджують небачені заходи підтримки національного бізнесу та громадян. У розвинених країнах це відбувається переважно за рахунок резервних фондів, а в країнах що розвиваються - шляхом збільшення дефіциту бюджету.

В Україні вже тиждень як запровадили загальнонаціональний карантин та закрили більшість пропускних пунктів на державному кордоні. В окремих регіонах введено надзвичайну ситуацію. Кожен крок влади у протистоянні коронавірусу так чи інакше впливає як на окремі галузі бізнесу зокрема, так і на економіку загалом. І наслідки цих заходів можуть бути катастрофічними для українського бізнесу, який після локалізації пандемії повинен стати локомотивом економічного відновлення.

Саме тому вже зараз бізнесу варто подумати над антикризовими моделями роботи. Необхідно максимально ефективно реорганізувати структуру компанії, не боячись оптимізацій та навіть скорочень персоналу. Але тут важливо дотримуватися послідовності: спершу запровадження нової організаційної структури, а вже потім оптимізація та скорочення. Адже в протилежному випадку можливий колапс, якщо будуть звільнені співробітники, а їхні функції не перерозподілені.

Якщо компанія досі утримує власний бек-офіс, тоді необхідно перевести його на аутсорс. Це стосується IT-адміністрування баз даних, служби підтримки, бухгалтерії, HR-спеціалістів, статистичного та аналітичного обліку продажів, закупівель та всіх інших допоміжних служб в компанії, які безпосередньо не приносять прибуток.

Власникам бізнесу є сенс також звернути увагу на топ-менеджмент. При необхідності не треба боятися розпочати діалог про зменшення посадового окладу до універсального показника для всіх, на період карантину. А також скасувати всі премії та бонуси. Проте, дуже важливо робити це послідовно, без жодних винятків щоб не зруйнувати атмосферу солідарності та довіри в колективі.

З точки зору проектної роботи необхідно відмовитися від нових напрямків які потребують суттєвого фінансування, а дохідність генеруватимуть лише згодом. Потрібно заморозити те, що перебуває лише в процесі становлення та сфокусуватися на системоутворюючих проектах, які генерують найбільшу дохідність та зберігають кадровий потенціал. Важливо не втратити працівників, адже саме вони дадуть можливість швидкого відновлення після кризи.

Дуже важливо не забувати про те, що антикризові заходи не повинні нести більше шкоди ніж сама криза. Варто пам’ятати, що завдання вижити передбачає ще й необхідність відновитися та максимально зберегти ринки або відкрити нові. Адже після кризи потрібно буде акумулювати енергію для швидкого відновлення потужностей та повернення до докризового рівня.

Дмитро Рибальченко Дмитро Рибальченко , голова фінансово-аудиторського комітету Групи компаній “Октава Капітал”
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