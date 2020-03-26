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Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи на $2,2 трлн

Деньги пойдут на поддержку предприятий и выплаты американцам.

Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи на $2,2 трлн
Фото: EPA/UPG

Сенат США одобрил беспрецедентный пакет антикризисной экономической помощи объемом $2,2 трлн, которая пойдет бизнесу, работникам и системам здравоохранения, затронутым пандемией коронавируса.

Как сообщает "Голос Америки", законопроект был поддержан единогласно, несмотря на опасения обеих партий, что предложенные меры чересчур масштабны или, наоборот, недостаточно масштабны.

880-страничный документ стал самым крупным законопроектом об экономической помощи в истории США.

Масштабный пакет включает фонд в размере $500 млрд, которые пойдут на поддержку наиболее пострадавших отраслей, а также сравнимый объем выплат в размере до $3 тыс. миллионам американских семей.

Он также предусматривает выделение дополнительных $100 млрд больницам и другим медицинским учреждениям, которые остро нуждаются в медицинском оборудовании, а также серьезно расширяет выплаты по безработице, чтобы помочь заболевшим коронавирусом работникам или уволенным во время кризиса.

Нижняя палата парламента США будет голосовать за этот законопроект в пятницу, а президент Дональд Трамп пообещал, что подпишет закон, как только он попадет ему на стол.

По состоянию на утро 26 марта в США выявили 69 тысяч случаев коронавирусной болезни, больше тысячи человек уже умерли.

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