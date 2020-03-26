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В России для борьбы с коронавирусом создали спецвойска

По официальным данным, в РФ 658 человека заболели коронавирусом, летальных случаев нет.

В России для борьбы с коронавирусом создали спецвойска
Фото: zvezdaweekly.ru

В четырех регионах Российской федерации на территории Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.

Российский Интерфакс передает, что, согласно сообщению ЗВО, в состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Сообщается, что сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. По данным штаба, всего от Западного военного округа привлечены "около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники".

В составе группировки - инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку "в районах практических действий войск".

По официальным данным, на начало суток 26 марта в России зафиксировано 658 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели, летальных случаев нет.

В то же время Московский городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом вечером 25 марта сообщил о смерти в больницах пациентов 88 и 73 лет, наличие коронавируса у которых было подтверждено прижизненно.

19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.

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