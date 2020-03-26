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Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области

Детали пока не известны.

Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
Фото: EPA/UPG

По состоянию на вечер 25 марта, в Харьковской области лабораторно подтвержден первый случай COVID-19.

Об этом в эфире UA:Харків сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Любовь Махота.

"Деталей я еще рассказать вам не могу, но есть одно подозрение, есть лабораторно подтвержденный случай в Харькове", - сказала она.

Любовь Махота пояснила, что случай не внесен в официальную статистику Минздрава, поскольку алгоритмом ВОЗ предусмотрено обязательное подтверждение в национальной референс-лаборатории в Киеве.

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Минздрава, сейчас более 200 человек, которые недавно вернулись из-за границы, подписали информированное согласие и находятся на самоизоляции, еще 10 человек, которые должны находиться в самоизоляции, - в розыске.

Она также напомнила, что украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение правил карантина.

Ранее сообщалось, что первые случаи коронавируса зарегистрировали в Херсонской, Винницкой, Волынской, Одесской, Волынской и Сумкой областях (госпитализированная в Конотопскую райбольницу 76-летняя женщина скончалась).

По состоянию на вечер 25 марта в Украине официально подтверждены 145 случаев коронавирусной инфекции. 5 человек сконачались, один - выздоровел.

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