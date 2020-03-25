В Тернопольской области обнаружили еще три случая COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусом выросло до 15, один из них - летальный.

По состоянию на 22:45 25 марта в Тернопольской области лабораторно подтверждены три новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Согласно данным ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины", по состоянию на 22:45 25 марта в области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 1 случай - летальный", - говорится в сообщении.

Таким образом, в течение суток в области обнаружили восемь новых случаев коронавируса.

Ранее 25 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у врача-стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии, а также у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.

Сегодня также стало известно, что коронавирусом заболели 62-летний житель села Швейков и 63-летний житель города Монастыриска.

Также 25 марта в реанимации умер 68-летний житель Монастырысского района, наличие коронавируса у которого подтвердили 23 марта.

По состоянию на вечер 25 марта в Украине официально подтверждены 145 случаев коронавирусной инфекции. 5 человек сконачались, один - выздоровел.