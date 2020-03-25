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В Тернопольской области коронавирусом заразились 4 врача

Все они работают в Монастырисском районе.

В Тернопольской области коронавирусом заразились 4 врача
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 21:00 25 марта в Тернопольской области подтверждены четыре новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция диагностирована у двух семейных врачей из Монастырисского района, одного врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района и невролога Монастырисской райбольницы, который является жителем Золотого Потока Бучацкого района.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в области выросло до 12 человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.

  • 21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.
  • 23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. 25 марта мужчина умер в реанимации.
  • 24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.
  • 25 марта - у врача- стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.
  • 25 марта - у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.

Накануне в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткой.

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