В Тернопольской области коронавирусом заразились 4 врача

Все они работают в Монастырисском районе.

По состоянию на 21:00 25 марта в Тернопольской области подтверждены четыре новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция диагностирована у двух семейных врачей из Монастырисского района, одного врач Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района и невролога Монастырисской райбольницы, который является жителем Золотого Потока Бучацкого района.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в области выросло до 12 человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.

21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.

23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. 25 марта мужчина умер в реанимации.

24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.

25 марта - у врача- стоматолога, жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.

25 марта - у 4 врачей, которые работают в Монастырисском районе, один из них - житель соседнего Бучацкого района.

Накануне в Ивано-Франковске подтвердили коронавирус у двух медсестер, контактировавших с умершей пациенткой.