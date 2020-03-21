Первый случай коронавируса подтвержден в Тернопольской области (обновлено)

COVID-19 диагностирован у 57-летнего священника из города Залещики.

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в Тернопольской области.

Об этом сообщается на официальной странице в фейсбуке, созданной Тернопольским горсоветом для информирования по ситуации с коронавирусом.

"У жителя г. Залещики, 1963 года рождения, Тернопольским областным лабораторным центром методом ПЦР диагностировано COVID-19. Для подтверждения результатов анализы дополнительно отправляют в Киев", - сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что областным штабом приняты все противоэпидемические мероприятия, установлен круг контактных лиц инфицированного.

Обновление. В Тернопольской ОГА уточнили, что мужчина, у которого подтвердили первый в области случай коронавирусной инфекции, является священником. Об этом информирует сайт ОГА.

"Предварительно известно, что мужчина - священнослужитель. И у него большая семья", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендовано самоизолироваться.

Отмечается, что для жителей Залещицкого и соседних районов усилят ограничения в передвижении.

На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители также будут проводить температурный скрининг.

Напомним, по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19: 25 - в Черновицкой области, по 3 - в Киеве и Киевской области, по 2 - в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Житомирской областях, по одному - в Донецкой, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях.

Отметим, что Залещицкий район граничит с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.



С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Тернопольской области с 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации.

Также сегодня стало известно, что в Молдове коронавирус обнаружили у четырех человек, посещавших Почаевскую лавру в Кременецком районе на севере Тернопольской области.