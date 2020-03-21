ПідвезиМедикаНаРоботу: як доїхати до лікарень під час карантину

— 18 березня я вирішила, що поїду до кінцевої і сяду на маршрутку там. На дорогу витратила дві години п’ятнадцять хвилин, — каже Галина. — Сьогодні вранці вже сідала на зупинці біля дому. Думала, поїду першою маршруткою, що буде, але вона була переповнена, то я впхалася у наступну. Щоб доїхати на восьму ранку на роботу, з дому довелося вийти о 5:50.

Коли остаточно стало відомо, що метро більше не буде їздити , а у наземний громадський транспорт не пускатимуть без масок, 57-річна Галина взяла марлю, нитку, голку і почала власну підготовку до наступного робочого дня. Жінка працює в одній із столичних лікарень на Академістечку, живе на Троєщині, на робочому місці має бути о 8:30 ранку. Про те, що варто прихопити маску з лікарні, аби мати змогу пересуватися містом, завчасно не повідомляли. Так само було не зрозуміло, як планувати маршрут.

Колапс

17 березня о 23:00 Київський метрополітен припинив роботу до 3 квітня. З 18 березня на проїзд у наземному транспорті мали би допускати лише по 10 пасажирів і тільки в масках. Та вже наступного дня стало зрозуміло, що усе пішло не за планом: автобуси були переповненими, а люди годинами стояли в чергах на зупинках.

Фото: Макс Требухов

Наразі шлях на роботу у Галини виглядає так — спершу маршруткою від дому до проспекту Перемоги (приблизно 20 кілометрів), а далі іншим транспортом безпосередньо до лікарні (ще близько шести кілометрів). Увесь час їхати потрібно стоячи. Галина каже, що зворотній маршрут трохи легший, але все одно їхати більше години. Окрім цього шлях без метро, самими маршрутками, виходить вдвічі дорожчим.

Лікарка-педіатр Олена каже, що спершу намагалася доїхати громадським транспортом з Чернігівської, де вона живе, до лікарні в центрі, де вона працює, але це зайняло три години, а дехто з її колег міг дістатися на роботу вже ближче до обіду.

— З місця роботи, де я раніше працювала, приходили інструкції, як краще, якими маршрутами їхати і котрій годині, — розповідає Олена. — Але ситуацію це не рятувало, оскільки в транспорт пускали по 10 людей, а на зупинці стояло приблизно сто, хто в масках, хто без. Який тоді взагалі був сенс в обмеженні роботи транспорту, якщо щось підхопити можна було у натовпі на зупинці?

Доїхати понад усе

Пізніше у день обмеження роботи громадського транспорту у різних регіонах України з'явилися групи з назвою «Підвези медика на роботу». Одним із перших заклик додаватися і допомагати персоналу доїжджати до лікарень опублікував лікар швидкої допомоги Центру екстреної медичної допомоги та катастроф Ярослав Куреза. «Як відомо до 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення, — написав він у Фейсбуці. — Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час».

До київської групи долучилося вже понад 11 тисяч учасників. Лікарка Олена користується групою вже другий день і каже, що поки все працює доволі злагоджено.

— Сьогодні, наприклад, коли я збиралася їхати додому, написала запит у групу, і мені відповіла водійка протягом п’яти хвилин, — каже Олена. — Я запитувала людей, які погоджуються підвозити медиків, чи не бояться вони за власне здоров’я. Кажуть, що якщо в людини немає симптомів ГРВІ, типу кашлю, то чого боятися? Переконані, що краще зробити добру справу.

— У нашу лікарню на роботу санітари їздять з області з області — Бишіва, Бородянки, Гостомеля, навіть з Яготина приїжджає одна, — розповідає Галина. — Але поки їм допомагають друзі і сусіди, що також їдуть на роботу, підвозять на автівках. Наразі нестачі персоналу немає. Щодо того, що будуть організовувати якісь особливі маршрути для медперсоналу нічого не чула.

Фото: EPA/UPG

У Департаменті охорони здоров’я Києва кажуть, що організацією маршрутів, якими медперсонал міг би спокійно добиратися на роботу, займається «Київпастранс». Однак поки що комунальне підприємство лише опублікувало перелік маршрутів, які дублюють рух метро на час карантину.

— Зі свого боку ми передали усі висновки і, на скільки нам відомо, «Київпастранс» зараз уточнює у головних лікарів локації, — повідомили LB.ua у Департаменті охорони здоров’я.

У ДОЗ також кажуть, що не володіють інформацією стосовно того, скільки людей, що працюють у київських лікарнях, взяли відпустку за власний рахунок, або звільнилися саме через транспортну проблему.

19 березня Віталій Кличко повідомив про те, що у Києві на час запроваджених обмежень міська влада організовує транспорт для розвезення на роботу медиків, правоохоронців і працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

— Хочу підкреслити, що робота громадського транспорту сьогодні мотивована одним: перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу, — сказав мер столиці. — Це лікарі, працівники продуктових магазинів і підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Також ми ведемо переговори з приватними перевізниками щодо залучення їх рухомого складу на маршрути в місті.

Наступного дня Міністерство охорони здоров’я оголосило, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників. Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.Опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці. Поки що незрозуміло, які засоби особистої безпеки матимуть водії, що розвозитимуть медиків.

Лікарка Олена каже, що чула про таку можливість, але як нею користуватися — інструкції до неї та її колег не надходили.

— Не зрозуміло, як сервіс буде ідентифікувати медиків, — каже Олена. — Я маю при собі лікарняний бейдж, розрахунковий лист, де написано звідки я отримую зарплату, і військовий квиток, у якому написано, що я — лікар. Теоретично можна видати всім довідки, але це довгий процес і велике навантаження на відділ кадрів. Офіційного розпорядження не було.

«Якось буде»

Медсестра Тетяна про те, що Київ обмежує рух транспорту, дізналася на зміні в лікарні. Тетяна живе в місті Ніжині (Чернігівська область), але працює в столиці. Як і зазвичай, вона приїхала на зміну електричкою — це приблизно дві з половиною години в одну сторону. А вже згодом з’явилося повідомлення про те, що «Укрзалізниця» на виконання рішення Кабінету Міністрів оголосила про скасування всіх поїздів з 18 березня: приміських, міських, регіональних та далеких. Тетяна опинилася у транспортній пастці.

— Чим дістатися додому — невідомо, а дома чекають троє дітей, — розповідає Тетяна. — Києвом медиків розвозять на авто безкоштовно, а щоб дістатися до Ніжина водії просять від двохсот гривень. Дзвоню одному, ніби домовилися спершу, а він більше трубки не взяв. Думала, піду пішки або автостопом, як не знайду, чим виїхати.

Фото: Lb.ua

Нині заборона на міжміські перевезення не стосується лише легкових автомобілів. Є два варіанти, як дістатися до лікарень медикам, що живуть у малих містах, а працюють в Києві: або напроситися до інших людей, які також їдуть на роботу попри небезпеку інфікування коронавірусом, або ж оплатити проїзд у приватних перевізників, де також ніхто не гарантує дотримання рекомендацій при карантині.

Тетяні вдалося виїхати з Києва лише наступного дня після закінчення її зміни в лікарні. Від станції метро «Лісова» на Ніжин вона виїхала бусом, водій якого збирав пасажирів через Blablacar.

— Тепер аж через тиждень на зміну, — каже Тетяна і додає. — Точніше, на дві. Можливо, спланують розвезення. Якось воно та буде.