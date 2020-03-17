"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, билеты можно сдать в течение месяца

"Укрзализныця" во исполнение решения Кабинета министров объявила об отмене всех поездов с 18 марта.
Об этом говорится на сайте компании.
Прекращаются все виды внутреннего сообщения: пригородное, городское, региональное, дальнее.
Поезда выполнят последние рейсы 17 марта.
Компания пообещала компенсировать пассажирам полную стоимость проездных документов на все рейсы, отмененные из-за карантина, без взимания дополнительных сборов.
Во избежание концентрации людей у касс, "Укрзализныця" будет принимать билеты в течение месяца от даты, когда должен был отправиться поезд.
"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем: когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - сказано в сообщении.
Билеты, купленные онлайн, так же возвращаются через интернет.
Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.
На сайте Кабмина говорится, что ограничение на железнодорожные перевозки действует до 3 апреля, на сайте "Укрзализныци" - до отдельного решения правительства.
Напомним, в ночь на 17 марта на внеочередном заседании Кабинет министров принял решение ограничить пассажирские перевозки на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.