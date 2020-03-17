Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, билеты можно сдать в течение месяца

Грузовые перевозки продолжаются.

"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, билеты можно сдать в течение месяца
Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" во исполнение решения Кабинета министров объявила об отмене всех поездов с 18 марта.

Об этом говорится на сайте компании.

Прекращаются все виды внутреннего сообщения: пригородное, городское, региональное, дальнее.

Поезда выполнят последние рейсы 17 марта.

Компания пообещала компенсировать пассажирам полную стоимость проездных документов на все рейсы, отмененные из-за карантина, без взимания дополнительных сборов.

Во избежание концентрации людей у касс, "Укрзализныця" будет принимать билеты в течение месяца от даты, когда должен был отправиться поезд.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем: когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - сказано в сообщении.

Билеты, купленные онлайн, так же возвращаются через интернет.

Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.

На сайте Кабмина говорится, что ограничение на железнодорожные перевозки действует до 3 апреля, на сайте "Укрзализныци" - до отдельного решения правительства.

Напомним, в ночь на 17 марта на внеочередном заседании Кабинет министров принял решение ограничить пассажирские перевозки на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также