"Укрзализныця" отменила все поезда с 18 марта, билеты можно сдать в течение месяца

"Укрзализныця" во исполнение решения Кабинета министров объявила об отмене всех поездов с 18 марта.

Об этом говорится на сайте компании.

Прекращаются все виды внутреннего сообщения: пригородное, городское, региональное, дальнее.

Поезда выполнят последние рейсы 17 марта.

Компания пообещала компенсировать пассажирам полную стоимость проездных документов на все рейсы, отмененные из-за карантина, без взимания дополнительных сборов.

Во избежание концентрации людей у касс, "Укрзализныця" будет принимать билеты в течение месяца от даты, когда должен был отправиться поезд.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем: когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - сказано в сообщении.

Билеты, купленные онлайн, так же возвращаются через интернет.

Грузовые железнодорожные перевозки продолжаются.

На сайте Кабмина говорится, что ограничение на железнодорожные перевозки действует до 3 апреля, на сайте "Укрзализныци" - до отдельного решения правительства.

Напомним, в ночь на 17 марта на внеочередном заседании Кабинет министров принял решение ограничить пассажирские перевозки на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.