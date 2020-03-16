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Украина приняла второй танкер с нефтью для Беларуси

Первую партию порт "Южный" принял 12 марта.

Украина приняла второй танкер с нефтью для Беларуси
Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Компания "Укртранснефть" приняла еще один танкер с 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.

Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке.

"16 марта "Укртранснефть" начала разгрузки на Морском нефтяном терминале "Южный" второго танкера с нефтью сорта Urals объемом 80 тыс. тонн в рамках договора между "Укртранснефтью" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией "Белорусская нефтяная компания", о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Разгрузка нефти происходит для ее дальнейшей транспортировки с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, 12 марта морской торговый порт "Южный" принял первую партию азербайджанской нефти для транспортировки в Беларусь.

Беларусь планирует импортировать через Украину 30% нефти.

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