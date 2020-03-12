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ФГИ назвал сроки продажи гостиницы "Днепр" в центре Киева

12-этажное здание в центре столицы может уйти инвестору уже в мае.

ФГИ назвал сроки продажи гостиницы "Днепр" в центре Киева
Фото: Макс Требухов

Фонд государственного имущества хочет в апреле объявить аукцион по продаже гостиницы "Днепр" на Европейской площади в Киеве, а в мае - продать.

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, который считает гостиницу одним из самых привлекательных объектов для инвесторов.

"Сейчас новый менеджмент отеля и Фонд проводят необходимую подготовку для проведения аукциона, включая финансовый и технический аудиты объекта. Потенциальные инвесторы получат детальный анализ рыночной ситуации, что позволит всесторонне оценить состояние самого объекта, а также гостиничного рынка в Киеве", - говорится в фейсбуке Сенниченко.

Государство выставит на приватизацию 100% ЧАО "Отель "Днепр". После продажи инвестор получит 12-этажное здание четырехзвездочной гостиницы в самом центре Киева рядом с правительственным кварталом. Ее общая площадь - 12829 кв. м.

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